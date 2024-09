Λίβανος: Μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων - Μηνύματα στους κατοίκους να απομακρυνθούν

Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα το πρωί δεκάδες πλήγματα στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο --πάνω από 80 σε ένα μισάωρο, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI--, αφού εξέδωσε προειδοποίηση προς τον πληθυσμό, ενώ δεσμεύτηκε για "πιο εκτεταμένες" επιδρομές κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, την ώρα που η διεθνής κοινότητα δεν έπαυε να καλεί σε αυτοσυγκράτηση.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι η ανησυχία του είναι να μην γίνει ο Λίβανος «άλλη Γάζα», αναφερόμενος στον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός συνέστησε νωρίς σήμερα το πρωί στους πολίτες του Λιβάνου «να απομακρυνθούν από στόχους» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα που έχουν στόχο το λιβανικό σιιτικό κίνημα «θα συνεχιστούν στο προσεχές μέλλον» και ότι αυτά θα είναι «πιο σημαντικά και μεγαλύτερης ακρίβειας».

#IsraelHezbollahWar#Israel#Hezbollah Extremely strong wave of ???? airstrikes in south Lebanon right now. Around 50 strikes in 10 min. Unconfirmed sources are stating that a squad of ???? planes entered ???? airspace. Another round could begin soon Telegram: https://t.co/1VT2ubtjeTpic.twitter.com/bb3L6qinVQ — Geopolitics Insights (@GeoInsightsss) September 23, 2024

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε πριν από λίγο ότι κάτοικοι του Λιβάνου έλαβαν μηνύματα από το Ισραήλ στα σταθερά τους τηλέφωνα με τα οποία τους ζητούσαν να απομακρυνθούν από εκεί όπου βρισκόντουσαν, ενώ το γραφείο του υπουργού Πληροφόρησης του Λιβάνου ανακοίνωσε στο AFP ότι έλαβε τέτοια προειδοποίηση.

«Κάτοικοι της Βηρυτού και πολλών περιοχών έλαβαν μηνύματα στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας, πηγή των οποίων είναι ο ισραηλινός εχθρός. Τα μηνύματα τους καλούσαν να εκκενώσουν γρήγορα τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται», μετέδωσε το ANI.

??BREAKING: Israeli airstrikes on Jbaa, Bazouriyeh, Wadi Hanin, the town of Maarakeh, and Kfar Man in Lebanon. pic.twitter.com/B0TACkEI4G — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 23, 2024

Το γραφείο του υπουργού Πληροφόρησης Ζιάντ Μακάρι στη Βηρυτό δήλωσε στο AFP ότι έλαβε τέτοια προειδοποίηση.

«Το σταθερό τηλέφωνο χτύπησε (...) και όταν η βοηθός του υπουργού απάντησε, άκουσε ηχογραφημένο μήνυμα με το οποίο καλείτο (το προσωπικό) να εκκενώσει το κτίριο διότι επρόκειτο να βομβαρδιστεί», σημείωσε η πηγή αυτή.

Το ANI μετέδωσε επίσης ότι «τα εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν (...) πάνω από 80 αεροπορικά πλήγματα σε ένα μισάωρο» σήμερα το πρωί, στοχοθετώντας περιοχές του νοτίου Λιβάνου, ταυτοχρόνως με «εντατικές επιδρομές στην Κοιλάδα Μπεκάα», στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι ανταποκριτές του AFP στο νότιο και το ανατολικό τμήμα του Λιβάνου γνωστοποίησαν επίσης έντονα πλήγματα.

Ρουκέτα έπληξε επίσης ακατοίκητη πλαγιά βουνού ανατολικά της πόλης-λιμάνι Βύβλος σήμερα, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και ένας κάτοικος της περιοχής.

Η περιοχή αυτή δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα πληγεί από αεροπορική επιδρομή, αλλά βρίσκεται ανάμεσα σε χωριά χριστιανών και σιιτών εκεί, σύμφωνα με τον κάτοικο που επικαλέστηκε το Reuters, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε στις 8 Οκτωβρίου μέτωπο κατά του Ισραήλ σε υποστήριξη της συμμαχικής της Χαμάς και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να επιτίθεται στο Ισραήλ [ως το τέλος της επίθεσης στη Γάζα».

Η ισραηλινή κυβέρνηση περιλαμβάνει πλέον στους στόχους της όσον αφορά τον πόλεμο την επιστροφή στο βόρειο Ισραήλ δεκάδων χιλιάδων κατοίκων του που έφυγαν από εκεί λόγω των πυρών της Χεζμπολάχ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να ενεργήσουμε ώστε οι κάτοικοι του βορρά να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με πλήρη ασφάλεια. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχτεί να βάλλουν εναντίον των κατοίκων της, των πόλεών της, και ούτε εμείς θα το ανεχτούμε», δήλωσε χθες, Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Καταφέραμε στην Χεζμπολάχ μια σειρά πληγμάτων που δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί", πρόσθεσε, μιλώντας για πρώτη φορά για το θέμα μετά τις επιθέσεις, οι οποίες αποδίδονται στο Ισραήλ, κατά συσκευών επικοινωνίας του λιβανικού φιλοϊρανικού κινήματος και έπειτα από ισραηλινό πλήγμα κατά του επικεφαλής της επίλεκτης μονάδας του την Παρασκευή κοντά στη Βηρυτό.

????????BREAKING: Israel launches nearly 200 airstrikes over southern Lebanon in just a few hours. This is the most intense wave of strikes on Lebanon in years. pic.twitter.com/3He61Fte6p — Frontline Focus (@Elite_OpsX) September 23, 2024

«Θα πλήξουμε οποιονδήποτε απειλεί τους πολίτες του Ισραήλ», προειδοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χέρτσι Χαλέβι, σημειώνοντας ότι αυτό είναι «ένα μήνυμα στην Χεζμπολάχ, στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής».

«Οι απειλές δεν θα μας σταματήσουν: είμαστε έτοιμοι για όλα τα στρατιωτικά σενάρια» απέναντι στο Ισραήλ, δήλωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, στην κηδεία του Ιμπραχίμ Ακίλ, του διοικητή της επίλεκτης μονάδας του λιβανικού κινήματος που σκοτώθηκε την Παρασκευή, και ανακοίνωσε «μια νέα φάση» στην μάχη κατά του Ισραήλ.

Χθες τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, εκ των οποίων δύο μαχητές της Χεζμπολάχ, σε ισραηλινά πλήγματα κατά του σιιτικού κινήματος στον Λίβανο.

Αυτό ανακοίνωσε πυρά εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Περίπου 150 ρουκέτες, πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)" εξαπολύθηκαν προς το βόρειο Ισραήλ «χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημιές», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με αυτόν, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκαν να πάνε σε καταφύγια στο βόρειο Ισραήλ, όπου τα σχολεία ήταν κλειστά μέχρι και σήμερα.

Οι ανταλλαγές πυρών έγιναν πιο σφοδρές μετά το κύμα εκρήξεων φορητών συσκευών επικοινωνίας της Χεζμπολάχ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 39 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 2.931 την Τρίτη και την Τετάρτη στα προπύργια του λιβανικού κινήματος, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Την Παρασκευή το ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο στα νότια προάστια της Βηρυτού "αποκεφάλισε" την επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ, την μονάδα Ραντουάν, της οποίας 16 μέλη σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Ιμπραχίμ Ακίλ. Από την επιδρομή σκοτώθηκαν συνολικά 45 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και άμαχοι, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Απέναντι σε αυτόν τον κύκλο βίας, οι ΗΠΑ, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποφύγουμε να ξεσπάσει ένας πιο ευρύς πόλεμος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία απηύθυναν έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός. «Η περιοχή βρίσκεται στο χείλος μιας επικείμενης καταστροφής", δήλωσε παράλληλα η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο Ζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

Η Αίγυπτος εξέφρασε φόβους για «ολοκληρωτικό πόλεμο» στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ μπορεί να ζημιώσει τις προσπάθειες για εκεχειρία στην πολιορκούμενη και κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός συνεχίζει την επίθεση αντιποίνων του.

Σε σχεδόν έναν χρόνο, η βία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στον Λίβανο, κυρίως μαχητές, και σε δεκάδες ανθρώπους στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου, όταν μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν πρωτοφανή επίθεση στο νότιο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε 1.205 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία και περιλαμβάνει τους ομήρους που πέθαναν ή σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν στη Γάζα.

Από τους 251 που απήγαγε η Χαμάς και κρατούσε στη Γάζα, οι 97 εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της, αλλά οι 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και την οποία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Ο στρατός του εξαπέλυσε επίθεση στη Γάζα, στην οποία έχουν χάσει μέχρι σήμερα τη ζωή τους τουλάχιστον 41.431 άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, ενώ έχει επίσης προκαλέσει εκεί ανθρωπιστική καταστροφή.

--Ο Γκάλαντ ενημέρωσε τον Όστιν--

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα ότι είχε συνομιλία με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν σχετικά με τα πρόσφατα πλήγματα του ισραηλινού στρατού κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Έκανα στον υπουργό μια αποτίμηση της κατάστασης όσον αφορά τις απειλές της Χεζμπολάχ και τον ενημέρωσα για τις επιχειρήσεις των IDF (Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων) για την υποβάθμιση της ικανότητας της Χεζμπολάχ να εξαπολύει επιθέσεις κατά Ισραηλινών αμάχων», σημείωσε ο Γκάλαντ σε ανάρτησή του στο X.

«Επίσης συζητήσαμε για την ευρύτερη περιφερειακή κατάσταση και τις απειλές που θέτουν το Ιράν και οι σύμμαχοί του», πρόσθεσε.