Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ΑΝΙ, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε σήμερα «περίπου 30 χωριά» στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ, «σε λιγότερο από μισή ώρα».

Israel is bombing densely populated civilian neighborhoods and targeting areas near the International Airport in Lebanon’s capital. pic.twitter.com/YIHManGQSh

Beirut is under attack.

Σύμφωνα με το ΑΝΙ, «σειρά πληγμάτων» πραγματοποιήθηκε σε διάφορες άλλες περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, καθώς τα διασυνοριακά πυρά που αντάλλασαν το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου μετατράπηκαν την 23η Σεπτεμβρίου σε ανοικτό πόλεμο.

Εξάλλου, όπως είπε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξήγαγε σήμερα ένα πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, που εξακολουθεί και λειτουργεί.

Israeli air attacks near the main Lebanon-Syria border crossing are endangering civilian lives and hampering humanitarian operations, according to Human Rights Watch (HRW).

