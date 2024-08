Λίβανος: Νεκρό στέλεχος της Χαμάς από ισραηλινή επίθεση με drone

Ισραήλ: Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τον ομαδικό βιασμό Παλαιστινίου από στρατιώτες σε φυλακή

Πλάνα που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας και μεταδόθηκαν από το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν ομαδικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο στο κέντρο κράτησης Sde Teiman στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το περιστατικό που συνέβη στα τέλη Ιουλίου και οδήγησε στη σύλληψη εννέα στρατιωτών και σε έρευνα από τις ισραηλινές αρχές έχει διχάσει τη χώρα, με πολλούς Ισραηλινούς να δηλώνουν σοκαρισμένοι μπροστά από τις εικόνες του βίντεο, και άλλους, μεταξύ των οποίων μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, να καταγγέλλουν τις συλλήψεις στρατιωτών, υποβαθμίζοντας τη σημασία του φερόμενου συμβάντος.

Το συμβάν φέρεται να συνέβη στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ.

Το βίντεο, το οποίο έχει επαληθευτεί από το Al Jazeera και από τον Guardian, δείχνει τον κρατούμενο να επιλέγεται από μια μεγαλύτερη ομάδα κρατουμένων που βρίσκονται αλυσοδεμένοι στο πάτωμα. Στη συνέχεια, το θύμα οδηγείται σε έναν τοίχο. Εκεί οι φρουροί υψώνουν τις ασπίδες τους για να κρύψουν τα πρόσωπά τους από την κάμερα και προχωρούν στον βιασμό του κρατούμενου.

