Λίβανος: Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από νέες εκρήξεις ασυρμάτων

«Το νέο κύμα εκρήξεων ασύρματων πομποδεκτών (γουόκι-τόκι) άφησε πίσω του 14 νεκρούς και περισσότερους από 450 τραυματίες», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Όλες αυτές οι περιοχές είναι προπύργια της Χεζμπολάχ.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR