Λίβανος: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα διοικητής της Χεζμπολάχ

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στα νότια προάστια της Βηρυτού σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 15, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση», τόνισε το υπουργείο.

Δύο πηγές ασφαλείας τόνισαν ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο τον επικεφαλής της μονάδας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Σρουρ ή Άμπου Σάλεχ, ο οποίος σκοτώθηκε από το πλήγμα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «πλήγματα ακριβείας στη Βηρυτό», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

The IDF conducted precise strikes on the Lebanese capital of Beirut on Thursday in a targeted attack on Hezbollah's drone chief.

