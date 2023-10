Λίβανος: Νεκρός εικονολήπτης του Reuters και 5 δημοσιογράφοι τραυματίες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Βίντεο

Οι τραυματίες δημοσιογράφοι είναι από Reuters, Al Jazeera και AFP (Γαλλκικό Πρακτορείο Ειδήσεων).

Reuters videographer Issam Abdallah was killed while working in southern Lebanon on Friday, @Reuters said in a statement https://t.co/WX25aBPZ7J pic.twitter.com/fgkV270pCq

«Με βαθιά λύπη μαθαίνουμε ότι ο εικονολήπτης μας, Ισάμ Αμπντάλα, σκοτώθηκε. Ήταν μέλος ενός συνεργείου του Reuters στο νότιο Λίβανο που παρείχε ζωντανό σήμα βίντεο. Αναζητούμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες, συνεργαζόμαστε με τις αρχές της περιοχής και υποστηρίζουμε την οικογένεια και τους συναδέλφους του Ισάμ» », αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Reuters.

??Sensitive Images: Journalist Issam Abdullah from Reuters was martyred and 5 journalists from Al Jazeera, Reuters and AFP were injured while covering Alma al-Shaab in southern Lebanon when the Israeli Regime bombed them pic.twitter.com/rpGn6Xr4Y9