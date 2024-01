Λίβανος: Νεκρός ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς ύστερα από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία του κινήματος. «Ο αντιπρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο σεΐχης Σάλαχ αλ Αρούρι μαρτύρησε σε σιωνιστική επίθεση στη Βηρυτό», ανέφερε η ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι της Χαμάς, το Al-Aqsa TV, στην οποία συμπληρώνεται ότι σκοτώθηκαν επίσης δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος.

Γεννηθείς το 1966 στην Άρουρα της Δυτικής Όχθης, ο Σάλαχ αλ Αρούρι ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς από το 2010 και δεύτερος στην ιεραρχία του κινήματος μετά τον Ισμαήλ Χανίγια από το 2017. Ήταν επίσης ο ηγέτης της Χαμάς στη Δυτική Όχθη και είχε κατηγορηθεί από το Ισραήλ ως «εγκέφαλος» πολλών επιθέσεων.

Είχε περάσει συνολικά περισσότερα από 20 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές και το 2010 απελάθηκε στη Συρία, όπου έμεινε για τρία χρόνια προτού ταξιδέψει στην Τουρκία και τα τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί στον Λίβανο.

Το προσκείμενο στη Χεζμπολάχ τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ανέρχεται σε έξι. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

