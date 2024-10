Λίβανος: Νέο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό

Την ίδια ώρα, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι κάλεσε τον κόσμο «να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ» για να δεσμευθεί σε μια κατάπαυση πυρός, μετά από μια νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Στην ανακοίνωσή του, ο Μικάτι χαιρέτισε τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν που «για άλλη μια φορά στήριξε τον Λίβανο» αναφέροντας μια επικείμενη διεθνή σύνοδο, επαναλαμβάνοντας τη «στήριξή του στην έκκληση της Γαλλίας και των ΗΠΑ» για κατάπαυση πυρός.

Νυχτερινό σφυροκόπημα σε προάστιο της Βηρυτού

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε νωρίτερα ότι έγιναν τουλάχιστον πέντε ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και στα περίχωρά του, εκ των οποίων τέσσερις «πολύ σφοδροί», λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα αμέσως από διάφορους τομείς του προπυργίου αυτού του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι άκουσαν εκκωφαντικές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται από τον τομέα. Ασθενοφόρα έσπευσαν επιτόπου, σύμφωνα με το ANI, το οποίο έκανε επίσης λόγο περί παρουσίας ισραηλινών drones αναγνώρισης που πέταγαν σε χαμηλό ύψος.

