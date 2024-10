Λίβανος: Νέο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε απόψε σε δύο αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι και άλλοι 92 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Στο στόχαστρο μπήκαν οι γειτονικές, πυκνοκατοικημένες συνοικίες Ρας αλ Νάμπεχ και Νουέιρι. Η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου έδειξε πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα.

Μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας είπε ότι ο στόχος ήταν τουλάχιστον ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ. Δεν είναι σαφές για ποιο πρόσωπο πρόκειται. Η περιοχή αυτή δεν είχε πληγεί ποτέ προηγουμένως από το Ισραήλ και απέχει πολύ από τα νότια προάστια, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, που έχουν βομβαρδιστεί επανειλημμένως.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι ο ένας από τους βομβαρδισμούς έγινε δίπλα σε ένα πρατήριο καυσίμων. Μια μεγάλη πυρκαγιά μαινόταν στο βάθος ενώ οι διασώστες, με φακούς στα χέρια, αναζητούσαν επιζώντες στα χαλάσματα, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το κανάλι al-Manar της Χεζμπολάχ.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για την επίθεση αυτή. Νωρίτερα εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για τα νότια προάστια της Βηρυτού, για συγκεκριμένα κτίρια.

Beirut now Many martyrs are trapped beneath the rubble pic.twitter.com/qh2TuVzE5L — ?? (@VintageVault8) October 10, 2024

Το πλήγμα στις συνοικίες Ρας αλ Νάμπεχ και Νουέιρι είναι το τρίτο στην πρωτεύουσα από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Israeli ???? drone airstrike targeted a residential building in Beirut within walking distance from downtown, Lebanon ???? Some reports suggest the target is Khatam Al Anbiyaa in Basta, a traditional working-class neighbourhood close to the centre of Beirut, full of unique… https://t.co/uYNPwSFUDypic.twitter.com/flpkf4uknW — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 10, 2024

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας, το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο «τουλάχιστον» ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ.

BREAKING: Very unusual #IDF airstrike on a target in *central* #Beirut. Initial reports say that two targets, apparently apartments, were hit near the National Museum of #Lebanon. pic.twitter.com/GHZh2ifY7T — Ori Miller???? (@orielishamiller) October 10, 2024

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι άκουσε τρεις εκρήξεις και είδε πυκνό μαύρο καπνό να απλώνεται πάνω από την πόλη.