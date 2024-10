Λίβανος: Νέο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό - Τουλάχιστον 11 νεκροί

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 48 τραυματίστηκαν από τις δύο ισραηλινές επιθέσεις απόψε στη Βηρυτό, ανάφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ιατρική πηγή, σημειώνοντας ότι ο απολογισμός αυτός μπορεί να αυξηθεί.

Η επίθεση αυτή έγινε στην καρδιά της λιβανέζικης πρωτεύουσας, που σπανίως πλήττεται αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επικεντρώνεται κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης.

Beirut now Many martyrs are trapped beneath the rubble pic.twitter.com/qh2TuVzE5L — ?? (@VintageVault8) October 10, 2024

Το πλήγμα στις συνοικίες Ρας αλ Νάμπεχ και Νουέιρι είναι το τρίτο στην πρωτεύουσα από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Israeli ???? drone airstrike targeted a residential building in Beirut within walking distance from downtown, Lebanon ???? Some reports suggest the target is Khatam Al Anbiyaa in Basta, a traditional working-class neighbourhood close to the centre of Beirut, full of unique… https://t.co/uYNPwSFUDypic.twitter.com/flpkf4uknW — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 10, 2024

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας, το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο «τουλάχιστον» ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ.

BREAKING: Very unusual #IDF airstrike on a target in *central* #Beirut. Initial reports say that two targets, apparently apartments, were hit near the National Museum of #Lebanon. pic.twitter.com/GHZh2ifY7T — Ori Miller???? (@orielishamiller) October 10, 2024

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι άκουσε τρεις εκρήξεις και είδε πυκνό μαύρο καπνό να απλώνεται πάνω από την πόλη.