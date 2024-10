Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε σε δύο σημεία στα νότια της χώρας

WATCH @IDF : Israel destroying Hezbollah's tunnels near the border of Lebanon. They planned to use them to invade Israel and commit massacres likened to that of October 7th. pic.twitter.com/iWQrSh6BSW

Μάχες με Ισραηλινούς στρατιώτες στη μεθόριο ανέφερε η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις που «εισέδυσαν» στο μεθοριακό χωριό Μαρούν αλ Ρας, στον νότιο Λίβανο.

Η ισχυρή φιλοϊρανική οργάνωση είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως είχεαπωθήσει τους Ισραηλινούς στρατιώτες που επιχειρούσαν να εισδύσουν στο Αντάισεχ, ένα άλλο χωριό στη μεθόριο. Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικών θέσεων μέσα στο Ισραήλ.

More than 10 #Israeli soldiers were killed in clashes in southern #Lebanon and upto 60 are injured

- Sky News Arabia

The Israelis are constantly evacuating their casualties by helicopter.#Iran#israel#lebanon

