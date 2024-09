Λίβανος: Πώς στήθηκε η «παγίδα» στους βομβητές και τους ασυρμάτους της Χεζμπολάχ - Ο ρόλος της «Unit 8200»

Χθες βράδυ, το λιβανικό υπουργείο Υγείας ενημέρωσε ότι «το κύμα εκρήξεων που προκάλεσε ο εχθρός σε γουόκι-τόκι (...) σκότωσε 20 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 450».

Το νέο κύμα εκρήξεων ακολούθησε τη σειρά επιθέσεων της προηγουμένης και την ταυτόχρονη ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ισραήλ πως οι στόχοι του πολέμου που διεξάγει εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πλέον επεκτείνονται και συμπεριλαμβάνουν την επιστροφή των δεκάδων χιλιάδων πολιτών που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον βορρά, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Χωρίς να αναφερθεί στις εκρήξεις στον Λίβανο, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε χθες πως το «κέντρο βάρους» του πολέμου μετακινείται «προς βορρά», όπου είναι στην πράξη καθημερινές οι φονικές ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολά, με αποτέλεσμα να φύγουν και στις δύο πλευρές της μεθορίου δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι.

Στη Βηρυτό, ασύρματοι εξερράγησαν ταυτόχρονα χθες σε νότια προάστια, τη στιγμή που γίνονταν οι κηδείες τεσσάρων μελών της Χεζμπολά τα οποία έχασαν τη ζωή τους την προηγουμένη εξαιτίας εκρήξεων βομβητών, ανέφεραν πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο κίνημα και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους στις κηδείες και πολλοί έσπευσαν να καλυφθούν.

Προχθές Τρίτη, οι ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών, συστήματος αποστολής μηνυμάτων που χρησιμοποιεί το ισλαμιστικό κίνημα, σκότωσαν 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν από 2.750 ως 2.800 άλλους, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο στα σύνορα, για να υποστηρίξει τη Χαμάς, όπως τονίζει.

Οι αρχές του Ισραήλ δεν έχουν κάνει ως εδώ κανένα απολύτως σχόλιο δημόσια για τις εκρήξεις, που βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα του ισραηλινού Τύπου.

Σύμφωνα με τον Άμος Χαρέλ της κεντροαριστερής εφημερίδας Haaretz, οι εκρήξεις των συσκευών επικοινωνίας του λιβανικού κινήματος έχουν πλέον φέρει «το Ισραήλ και τη Χεζμπολά στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου».

Στην άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της λιβανικής διπλωματίας, ο Αμπντάλα Μπου Χαμίμπ, εκτίμησε πως οι επιθέσεις αυτές προμηνύονται ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πηγή στη Χεζμπολά δήλωσε στο AFP ότι «οι βομβητές που εξερράγησαν ανήκαν σε παρτίδα που εισήχθη πρόσφατα» από το κίνημα και αποτελείτο «από 1.000 συσκευές».

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία έρευνας που διενεργείται από τις λιβανικές αρχές, οι συσκευές αυτές είχαν «προγραμματιστεί εκ των προτέρων να εκραγούν και περιείχαν εκρηκτικές ύλες τοποθετημένες πλάι στις μπαταρίες τους», δήλωσε πηγή στα λιβανικά σώματα ασφαλείας.

Ο Τσαρλς Λίστερ, ειδικός του Middle East Institute, εκτίμησε μέσω X ότι «η Μοσάντ», η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, «παρεισέφρησε στην αλυσίδα εφοδιασμού» της Χεζμπολά.

«Unit 8200»: Ποια είναι η επίλεκτη ομάδα του Ισραήλ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως αύριο Παρασκευή, για να συζητήσει τη σειρά εκρήξεων στον Λίβανο.

Ο απερχόμενος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Τζουζέπ Μπορέλ, καταδίκασε χθες τις «επιθέσεις» με τη χρήση παγιδευμένων βομβητών, εκφράζοντας την «μεγάλη ανησυχία» του για την κατάσταση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «θορυβημένος» καλώντας να αποφευχθεί περαιτέρω «κλιμάκωση», ενώ η Ουάσιγκτον επίσης προειδοποίησε εναντίον κάθε «κλιμάκωσης».

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως ευθύνεται και για τη νέα σειρά εκρήξεων στον Λίβανο κάνοντας λόγο περί «απειλής» για την περιφερειακή σταθερότητα.

Το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε την απόφασή του να επεκτείνει τους στόχους του πολέμου στα σύνορα με τον Λίβανο, διαμηνύοντας πως θα εγγυηθεί οι εκτοπισμένοι πολίτες του να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στον βορρά.

Οι βασικοί διακηρυγμένοι στόχοι του πολέμου ως τώρα ήταν να καταστραφεί ολοσχερώς η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, και να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Θα εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας ταυτόχρονα», και στον βορρά και στον νότο, και «το καθήκον μας είναι σαφές: να εγγυηθούμε την επιστροφή των κατοίκων του βορρά σώων στα σπίτια τους», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Γκάλαντ. Τις δηλώσεις του λίγο ως πολύ επανέλαβαν, σε χωριστές τοποθετήσεις τους, τόσο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγός Χερτσί Χαλεβί.

Με αυτό το εκρηκτικό φόντο, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, σε επίσκεψη στο Κάιρο, κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ και της Χαμάς να επιδείξουν την «πολιτική βούληση» που απαιτείται για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από μήνες απόλυτου αδιεξόδου στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά τους, αντιπρόσωποι της αμερικανικής, της γαλλικής, της γερμανικής, της ιταλικής και της βρετανικής διπλωματίας θα συναντηθούν εντός της ημέρας στο Παρίσι, για να συζητήσουν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και για την κατάσταση στον Λίβανο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ταυτόχρονα, ο πόλεμος συνεχίζεται στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, όπου ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ακόμη ενός σχολείου που μετατράπηκε σε κέντρο υποδοχής εσωτερικά εκτοπισμένων, σε συνοικία στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας (βόρεια).

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό, υποστηρίζοντας πως μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούσαν το σχολείο για να «σχεδιάζουν και να διαπράττουν τρομοκρατικές δραστηριότητες».

