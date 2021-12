Λίβανος: Στη Βηρυτό ο επικεφαλής του ΟΗΕ σε ένδειξη «αλληλεγγύης»

«Οι διαιρέσεις μεταξύ των πολιτικών ηγετών στον Λίβανο παρέλυσαν τους θεσμούς, κάτι που κατέστησε αδύνατη την επίτευξη συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την εφαρμογή αποτελεσματικών οικονομικών σχεδίων και τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για να αρχίσει η χώρα να ανακάμπτει», δήλωσε ο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη.

Η κρίση συνοδεύεται από πολιτική παραλυσία που εμποδίζει την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, την ώρα που πάνω από το 80% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει συνεδριάσει από τα μέσα Οκτωβρίου, εν μέσω των πολιτικών διαιρέσεων σε σχέση με το έργο του αρμόδιου ανακριτή για την έρευνα της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020, κατά την οποία τουλάχιστον 215 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 6.500 τραυματίστηκαν και ολόκληρες συνοικίες της πρωτεύουσας καταστράφηκαν.

Σήμερα ο Γκουτέρες θα μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο για να συναντήσει τον πρόεδρο του Λιβάνου Μισέλ Αούν. Αύριο Δευτέρα, θα επιθεωρήσει το λιμάνι της Βηρυτού "για να τηρήσει ενός λεπτού σιγή ως φόρο τιμής στα θύματα της έκρηξης και στις οικογένειές τους".

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του που θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, θα επισκεφθεί επίσης την Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (FINUL) στον νότιο Λίβανο, όπου θα κινηθεί κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε μετά την ισραηλινή αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο το 2000.

Next week I will be traveling to Lebanon with one simple message: the @UN stands with you.

I look forward to engaging with people from all backgrounds & communities to discuss how we can best help to overcome the crisis and promote peace, justice & human rights. pic.twitter.com/Plkr4CmG3J