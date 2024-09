Λίβανος: Σχεδόν 500 νεκροί, πάνω από 1.600 τραυματίες στους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ

Στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε χθες πως το Παρίσι ζήτηση έκτακτη «σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο εντός της εβδομάδας».

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», προειδοποίησε από την πλευρά του ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο απολογισμός των θυμάτων δεν σταμάτησε να γίνεται βαρύτερος καθώς περνούσαν οι ώρες χθες. «Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έκαναν μάρτυρες 492 ανθρώπους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και 58 γυναίκες, και τραυμάτισαν άλλους 1.645», ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας το βράδυ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «μεγάλο αριθμό» μελών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν.

Συνολικά, στην επιχείρηση που βαφτίστηκε «Northern Arrows» («βέλη του βορρά») χτυπήθηκαν χθες «περίπου 1.600» θέσεις των «τρομοκρατών» στον νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα, διευκρίνισε αργά χθες βράδυ, ανάμεσά τους «εκατοντάδες στόχοι» που χτυπήθηκαν «τις τελευταίες ώρες».

Σε βίντεο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε χθες τους πολίτες τους Λιβάνου να «απομακρυνθούν από επικίνδυνες ζώνες» ώσπου να τελειώσει «η επιχείρηση».

Από την άλλη ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε «σχέδιο καταστροφής» της χώρας του, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα.

Έγινε «καταστροφή, σφαγή», είπε ο Τζαμάλ Μπαντράν, γιατρός σε νοσοκομείο στη Ναμπάτια (νότια). «Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν, μας βομβαρδίζουν ακόμη κι ενώ κάνουμε διακομιδές τραυματιών», πρόσθεσε.

BREAKING:

Israel is carpet bombing civilian homes all across South Lebanon and the Bekaa Valley.

At least 58 towns and villages have been hit.

This is terrorism—plain and simple. pic.twitter.com/83IE1dFzBr