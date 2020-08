Λίβανος: Συγκλονιστική έκρηξη στη Βηρυτό με νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού Μαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή» παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι,καθώς επηρεάστηκε σχεδόν η μισή πόλη.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

Περισσότερες από 30 ομάδες διασωστών βοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 17.11, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό.

«Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν. Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005», είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Λιβάνου διαβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις έγιναν σε μια περιοχή όπου φυλάσσονται άκρως εκρηκτικές ουσίες, όχι όμως εκρηκτικές ύλες.

Οι πρώτες αναφορές από το BBC έκαναν ανέφεραν ότι η έκρηξη οργανώθηκε από την Χεζμπολάχ, αφού σήμερα τέσσερα μέλη της αναμενόταν να ακούσουν την απόφαση από το Δικαστήριο για την δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της χώρας Ράφικ Χαρίρι.

«Εδώ και χρόνια φυλάσσονταν στο λιμάνι της Βηρυτού κατασχεμένες εκρηκτικές ύλες» δηλώνει υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας

Οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα το λιμάνι της Βηρυτού ενδέχεται να οφείλονται σε «εκρηκτικές ύλες» που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν «εδώ και χρόνια» σε μια αποθήκη, εκτιμά ένας υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

«Φαίνεται ότι υπήρχε μια αποθήκη που περιείχε υλικά τα οποία είχαν κατασχεθεί εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι επρόκειτο για άκρως εκρηκτικές ύλες», είπε ο γενικός διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας, Αμπάς Ιμπραχίμ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους της τηλεόρασης ενώ κατευθυνόταν στο σημείο της καταστροφής.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έρευνα, θα μας πουν ποια ήταν ή φύση του συμβάντος», πρόσθεσε.

Absolutely shocking visuals from #Beirut. Don't think there has ever been such an explosion in a city after Nagasaki.

The world needs to immediately come to the aid of the people of Lebanon. pic.twitter.com/2Km9Bz786y