Λίβανος: Συγκλονιστική έκρηξη στη Βηρυτό, πληροφορίες για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους - Ακούστηκε στην Κύπρο - ΒΙΝΤΕΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πρώτες αναφορές από το BBC έκαναν ανέφεραν ότι η έκρηξη οργανώθηκε από την Χεζμπολάχ, αφού σήμερα τέσσερα μέλη της αναμενόταν να ακούσουν την απόφαση από το Δικαστήριο για την δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της χώρας Ράφικ Χαρίρι.

Absolutely shocking visuals from #Beirut. Don't think there has ever been such an explosion in a city after Nagasaki.

The world needs to immediately come to the aid of the people of Lebanon. pic.twitter.com/2Km9Bz786y