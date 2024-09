Λίβανος: Ταυτόχρονες εκρήξεις στη Βηρυτό - Τραυματίστηκαν εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ

Δημοσιογράφος του Reuters είδε ασθενοφόρα να σπεύδουν στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού εν μέσω εκτεταμένου πανικού. Κάτοικοι δήλωσαν πως εκρήξεις σημειώνονταν ακόμη και 30 λεπτά μετά τις αρχικές εκρήξεις.

Ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο κτηρίων για να δουν αν άνθρωποι που γνώριζαν τραυματίστηκαν, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Reuters.

Η πηγή ασφαλείας πρόσθεσε πως εκρηκτικοί μηχανισμοί εκρήγνυντο επίσης στον νότιο Λίβανο. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, που ανταλλάσσει πυρά με τη Χεζμπολάχ από τον Οκτώβριο παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με το AFP, που επικαλείται πηγές προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, δεκάδες μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου τραυματίστηκαν από ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών τους σε διάφορα προπύργια της οργάνωσης.

Local media in Lebanon have reported that dozens of Lebanese Resistance were injured as a result of an explosion of pager devices held by #Hezbollah Resistance fighters in Dahieh, south #Beirut. pic.twitter.com/mTLJJTliBk