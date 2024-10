Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από νέο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό

Την Τετάρτη, μια σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους στη Ναμπατίγια, μια μεγάλη πόλη στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας δήμαρχος και μέλη του συμβουλίου του κρίσης.

Δύο αεροπορικά πλήγματα νότια της Βηρυτού

Επιπλέον, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξήγαγε σήμερα δύο βομβαρδισμούς εναντίον των νότιων προαστίων της Βηρυτού, 45 λεπτά αφότου εξέδωσε μια εντολή εκκένωσης στους κατοίκους αυτού του προπύργιου της Χεζμπολάχ, έγινε γνωστό από μια πηγή ασφαλείας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πλάνα που μετέδωσε το AFPTV δείχνουν στήλες μαύρου και γκρι καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή που επλήγη, η οποία βρίσκεται, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ, στη συνοικία Χαρέτ Χρεΐ.

