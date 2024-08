Λίβανος: Τέσσερις νεκροί μαχητές σε ισραηλινό πλήγμα στα σύνορα με τη Συρία - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σύρος αξιωματούχος Άμπντο αλ Τάκι δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι το όχημα έγινε στόχος του πλήγματος σήμερα το πρωί στον δρόμο που συνδέει τη Δαμασκό με τη Βηρυτό, προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι.

4 killed in a reported Israeli airstrike near the Lebanon-Syria borderhttps://t.co/MbWOrEvWj2