Λίβανος: Θρίλερ με την τύχη του ηγέτη της Χεζμπολάχ Νασράλα

Το ισραηλινό ειδησεογραφικό κανάλι 12 μετέδωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις στο Ισραήλ, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ φέρεται να σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης των ισραηλινών δυνάμεων στο υπόγειο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό το βράδυ.

Ένας άλλος μεγάλος ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός, το Channel 13, αν και πιο συγκρατημένος, ανέφερε: «Υπάρχει αισιοδοξία στο Ισραήλ: Η επίθεση κατά του Νασράλα ήταν επιτυχής».

Το Reuters, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, αρχικά μετέδωσε ότι ο Νασράλα είναι ζωντανός. Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσε και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που ελέγχεται από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και άλλο ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, πηγές ασφαλείας από τον Λίβανο δήλωσαν στο Sky News ότι η καθυστέρηση στην επίσημη ανακοίνωση της Χεζμπολάχ για την τύχη του Νασράλα εντείνει την πιθανότητα να έχει χάσει τη ζωή του.

Διαψεύδει η Χεζμπολάχ

Εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δεν βρισκόταν σε ένα από τα κτίρια στη Βηρυτό που χτυπήθηκαν από ισραηλινούς πυραύλους νωρίτερα σήμερα και είναι «καλά».

«Η Αυτού Εξοχότητα ο Γενικός Γραμματέας είναι καλά και καλά και δεν βρισκόταν στο σημείο που στοχοποιήθηκε», δήλωσε ο υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ Χατζ Μουχάμαντ Αφίφ στην ιρανική τηλεόραση.

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Το Ισραήλ διαπράττει πόλεμο γενοκτονίας

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατηγόρησε το Ισραήλ για «πόλεμο γενοκτονίας» και σχολίασε, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι οι σημερινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού δείχνουν ότι το Ισραήλ «δεν ενδιαφέρεται» για τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε όλη τη Βηρυτό από τα διαδοχικά αεροπορικά πλήγματα. Επιπλέον, σύννεφα καπνού υψήωθηκαν, κτίρια ισοπεδόθηκαν, ασθενοφόρα έτρεχα, και κάτοικοι να έφευγαν πανικόβλητοι.

Έξι κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις επιδρομές, δήλωσε μια πηγή που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Οι εκρήξεις προκάλεσαν τεράστιους κρατήρες σε πολλά σημεία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Manar της Χεζμπολάχ.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων και το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, Al Manar μετέδωσε εικόνες από ένα τεράστιο κρατήρα και τεράστιο σύννεφο καπνού, το οποίο υψώθηκε πάνω από την πόλη.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προέβη σε ένα πλήγμα ακριβείας στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα της Βηρυτού πριν από λίγο», δήλωσε λίγο πριν τις 19:00 ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο ίδιος είπε ότι το αρχηγείο ήταν χτισμένο κάτω από κτίρια όπου κατοικούσαν πολίτες στο προάστιο Νταχίγιε, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης.

