Θρίλερ με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Νασράλα μετά το χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό

Επτά κτίρια κατέρρευσαν εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης, σύμφωνα με το προσκείμενο στη Χεζμπολάχ τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar. Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν «πλήγμα ακριβείας» στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ απέκλεισε τη βομβαρδισμένη περιοχή, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν. Σε εικόνες που μεταδίδει ζωντανά το Al Manar, διακρίνονται διασώστες να απομακρύνουν ερείπια αναζητώντας επιζώντες, ενώ καπνός εξακολουθεί να υψώνεται από ορισμένα σημεία.

IDF: «Σκοτώσαμε τον Νασράλα»

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα σε επίθεση στο κεντρικό αρχηγείο της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Βηρυτό το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε η Jerusalem Post επικαλούμενη πηγές των IDF.

Το ισραηλινό ειδησεογραφικό κανάλι 12 μετέδωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις στο Ισραήλ, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ φέρεταινασκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης των ισραηλινών δυνάμεων στο υπόγειο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό το βράδυ.

Ένας άλλος μεγάλος ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός, το Channel 13, αν και πιο συγκρατημένος, ανέφερε: «Υπάρχει αισιοδοξία στο Ισραήλ: Η επίθεση κατά του Νασράλα ήταν επιτυχής».

