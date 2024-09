Λίβανος: Timelapse δείχνει το μπαράζ εκρήξεων στη Βηρυτό

Υπό το φόβο νέων εκρήξεων ζουν οι κάτοικοι της Βηρυτού

Οι αρχές του Λιβάνου απαγόρευσαν σήμερα τη μεταφορά βομβητών και φορητών συσκευών επικοινωνίας (γουόκι-τόκι) από επιβάτες όλων των πτήσεων από το αεροδρόμιο της Βηρυτού, μετέδωσε το Λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η διεύθυνση της λιβανέζικης Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο της Βηρυτού να ενημερώσουν τους επιβάτες ότι η μεταφορά γουόκι-τόκι και βομβητών εντός αεροσκαφών απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας.

Τέτοιες συσκευές απαγορεύεται επίσης να αποστέλλονται αεροπορικώς, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

All western technology is embedded with explosives.

iPhones are exploding in shops around Lebanon.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν όταν βομβητές και γουόκι-τόκι μελών της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σε δύο κύματα επιθέσεων την Τρίτη και την Τετάρτη.

Λίβανος και Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Το Ισραήλ -όπως συνηθίζει- δεν έχει σχολιάσει ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ο λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε σε ελεγχόμενες εκρήξεις βομβητών και γουόκι-τόκι σε πολλές περιοχές του Λιβάνου. Κάλεσε τους πολίτες να αναφέρουν ύπαρξη τυχόν ύποπτων συσκευών.

Thousands of pagers and other electronic devices have exploded across Lebanon, killing at least 21 people, including two children, and injuring thousands.

Using everyday civilian objects as explosive devices puts civilians at grave risk and violates the laws of war.