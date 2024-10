Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε «περιορισμένη» χερσαία εισβολή - Εκρήξεις στη Βηρυτό

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από την 23η Σεπτεμβρίου ακατάπαυστους, εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας, περί τα μεσάνυχτα έγιναν έξι νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού, τομείς που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολά, λίγη ώρα αφού ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εσπευσμένα για την ασφάλειά τους.

«Όπως προέβλεπε απόφαση της (ισραηλινής) πολιτικής ηγεσίας, δυνάμεις (...) άρχισαν πριν από λίγες ώρες περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές, βασισμένες σε συγκεκριμένες πληροφορίες, εναντίον στόχων και υποδομών των τρομοκρατών της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του πυροβολικού, σύμφωνα με ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και μέσω X λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε χωριά κοντά στα σύνορα και εγείρουν άμεση απειλή για ισραηλινές κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», κατά το κείμενο.

