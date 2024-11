Λίβανος: Το Ισραήλ ισοπέδωσε πολυκατοικία στο κέντρο της Βηρυτού - Τουλάχιστον 4 νεκροί και 23 τραυματίες - Βίντεο

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή γύρω στις 4 τα ξημερώματα σε κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ισοπεδώνοντας με πέντε πυραύλους μια οκταώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Αλ Μπάστα, όπως μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

«Η πρωτεύουσα Βηρυτός ξύπνησε με μια τρομακτική σφαγή, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πέντε πυραύλους και κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα οκταώροφο κτίριο κατοικιών στην οδό Μααμούν, στη συνοικία Αλ Μπάστα», ανέφερε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα το κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Πέντε πύραυλοι έπληξαν πολυκατοικία, η οποία κατέρρευσε, μεταδίδει το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων.

Βίντεο από την πληγείσα περιοχή δείχνουν ένα ισοπεδωμένο κτίριο και πλήθος κόσμου να έχει σπεύσει στα ερείπια, αναζητώντας εγκλωβισμένους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jadeed μεταδίδει πως υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες.

