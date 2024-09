Λίβανος: Το προφίλ του διοικητή της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε από το νέο ισραηλινό πλήγμα

Ο Κουμπάισι εντάχθηκε στη σιιτική οργάνωση τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε είχε αναλάβει πολλούς σημαντικούς στρατιωτικούς ρόλους εντός της οργάνωσης και ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολυάριθμων επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Με τα χρόνια και κατά τη διάρκεια του πολέμου, έγινε υπεύθυνος για την εκτόξευση πυραύλων προς ισραηλινούς αμάχους», τόνισε ο στρατός, «ο Κουμπάισι ήταν μια σημαντική πηγή γνώσης στον τομέα των πυραύλων και είχε στενούς δεσμούς με ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες της Χεζμπολάχ».

Νωρίτερα δύο λιβανικές πηγές ασφαλείας είχαν πει ότι ο Κουμπάισι σκοτώθηκε σε μια ισραηλινή επιδρομή σήμερα με στόχο πολυκατοικία στη Βηρυτό.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από αυτό το πλήγμα που εξαπέλυσε σήμερα το μεσημέρι το Ισραήλ, ανακοίνωσε το υπουργείο της Υγείας του Λιβάνου.

Εκατοντάδες νεκροί από την χθεσινή επίθεση

Ο νεότερος απολογισμός από τα χθεσινά πλήγματα «έφθασε τους 558 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 50 παιδιά και 94 γυναίκες», δήλωσε ο υπουργός, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο 1.835άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο απολογισμός «διαψεύδει όλους τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι στοχοποιούνται μαχητές», πρόσθεσε ο υπουργός. «Η πραγματικότητα, δυστυχώς, είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα, εάν όχι το σύνολο, είναι άνθρωποι χωρίς οπλισμό που βρίσκονταν στα σπίτια τους», δήλωσε ο ίδιος.

Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό από τον τελευταίο πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ το 2006.

Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι 16 διασώστες και πυροσβέστες τραυματίστηκαν και ένα νοσοκομείο στην Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, αποτέλεσε στόχο πλήγματος.

Χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Λουτρό αίματος στον Λίβανο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ενώ σκηνές πανικού εκτυλίσσονται στη χώρα με χιλιάδες αμάχους να προσπαθούν να την εγκαταλείψουν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα νέα πλήγματα σε υποδομές και εξοπλισμούς του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ στο Λίβανο, έπειτα από τους μεγάλης έκτασης βομβαρδισμούς που πραγματοποίησαν χθες, Δευτέρα, πλήττοντας περίπου 1.600 στόχους.

«Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών, ο στρατός έπληξε τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, κυρίως εκτοξευτήρες ρουκετών, εγκαταστάσεις τρομοκρατικών υποδομών και κτίρια μέσα στα οποία ήταν αποθηκευμένα όπλα», ανέφεραν σε ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παράλληλα με το ισραηλινό σφυροκόπημα συνεχίστηκε και η μαζική έξοδος δεκάδων χιλιάδων κατοίκων, που εγκατέλειψαν τα χωριά και τις κωμοπόλεις τους στον νότιο Λίβανο.

Πολλές οικογένειες, με λιγοστά ρούχα και τρόφιμα στα χέρια, ταξίδευαν με τα αυτοκίνητά τους, άλλες περίμεναν στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς τη Βηρυτό, περιμένοντας να μεταφερθούν σε προσωρινά καταφύγια μακριά από τον εφιάλτη των ισραηλινών βομβαρδισμών.

