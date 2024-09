Λίβανος: Τουλάχιστον 182 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

«Βαθαίνουμε τις επιθέσεις μας στον Λίβανο, οι ενέργειες θα συνεχιστούν μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας: την επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ με ασφάλεια στα σπίτια τους», δήλωσε ο Γκάλαντ σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. «Αυτές τις ημέρες οι Ισραηλινοί πολίτες θα πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους», πρόσθεσε.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές αφότου ο ισραηλινός στρατός έθεσε στο στόχαστρο την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα και σε βόρεια περιοχή κοντά στη Συρία.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε πως τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά και υγειονομικοί, και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από τα σημερινά πλήγματα του Ισραήλ.

BREAKING:

Israel is carpet bombing civilian homes all across South Lebanon and the Bekaa Valley.

At least 58 towns and villages have been hit.

This is terrorism—plain and simple. pic.twitter.com/83IE1dFzBr