Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στην Βηρυτό

Αυτές οι προειδοποιήσεις για εκκένωση προκάλεσαν πανικό σε πολυσύχναστες περιοχές της πόλης, με οδηγούς αυτοκινήτουν να κορνάρουν για να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σύμφωνα με μάρτυρες.

BREAKING:

Beirut right now.

Israel just wiped out an entire civilian building in one of the busiest neighborhoods in the heart of Lebanon’s capital—without issuing any prior warning.

Innocent women, children and men are buried beneath the rubble.

This is terrorism. pic.twitter.com/S2apW6p0KF