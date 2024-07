Λίβανος: Τρεις νεκροί, οι δυο παιδιά, στο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ - Βίντεο

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί είπε πως ο Φουάντ Σουκρ ήταν «ο υπεύθυνος» για την επίθεση στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν το Σάββατο, όταν έχασαν τη ζωή τους παιδιά σε πόλη Δρούζων.

Τρεις άμαχοι —μια γυναίκα και δυο παιδιά— σκοτώθηκαν και άλλοι 74 τραυματίστηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, κατά τον ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Στοχευμένη επίθεση»

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολά, ο Φουάντ Σουκρ, ο οποίος διαδραματίζει «ρόλο πρώτης γραμμής στις επιχειρήσεις (...) εναντίον του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο», επέζησε.

Η Χεζμπολά κατηγορήθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ πως εκτόξευσε τη ρουκέτα που σκότωσε το Σάββατο δώδεκα παιδιά δέκα ως δεκαέξι ετών καθώς έπαιζαν σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Μαζντάλ Σαμς στο Γκολάν. Το λιβανικό κίνημα το αρνήθηκε.

