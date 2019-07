Λιβύη: Αεροπορική επιδρομή σε κέντρο κράτησης μεταναστών - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανάφλεξη επιβεβαίωσε ότι το χάος βασιλεύει στη βορειοαφρικανική χώρα, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της οποίας προέρχεται από τις εξαγωγές πετρελαίου και αερίου, μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι και του καθεστώτος του στην εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το NATO το 2011.

Σύμφωνα με τον Μαλίκ Μιρσέκ, εκπρόσωπο του κέντρου άμεσης βοήθειας του υπουργείου Υγείας της ΚΕΕ, 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 80 τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό στο κέντρο κράτησης μεταναστών και προσφύγων στη συνοικία Τατζούρα, ακριβώς δίπλα σε ένα στρατόπεδο.

