Λιβύη: Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις στην Τρίπολη εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν στο κέντρο της Τρίπολης όταν μία από τις πιο ισχυρές οργανώσεις της πρωτεύουσας εξαπέλυσε επίθεση στη βάση μιας αντίπαλης δύναμης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανταλλαγή πυροβολισμών που διήρκεσε ώρες τρομοκρατώντας τους κατοίκους και προκαλώντας φόβους για μια ευρύτερη κλιμάκωση.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με έδρα την Τρίπολη και μια αντίπαλη διοίκηση που υποστηρίζεται από το κοινοβούλιο που έχει την έδρα του στο ανατολικό τμήμα της χώρας αντάλλαξαν κατηγορίες για τις συγκρούσεις, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για μια ευρύτερη σύγκρουση.

Οποιεσδήποτε συγκρούσεις ανάμεσα σε ισχυρές οργανώσεις της Τρίπολης κινδυνεύουν να συμπεριλάβουν και άλλες παρατάξεις και η σημερινή ανταλλαγή πυρών διήρκεσε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ξέσπασμα βίας στην πόλη τους τελευταίους μήνες.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη χώρα προειδοποίησε αυτήν την εβδομάδα κατά οποιασδήποτε προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς μέσω της βίας.

Ένοπλες δυνάμεις που υποστηρίζουν κάθε πλευρά στην πολιτική αντιπαράθεση στη Λιβύη έχουν κινητοποιηθεί κατ΄επανάληψη γύρω από την Τρίπολη τις τελευταίες εβδομάδες, με φάλαγγες στρατιωτικών οχημάτων να κινούνται γύρω από την πόλη και να απειλούν με άσκηση βίας προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

There are clashes and explosions in Tripoli, the Libyan capital.#Libyapic.twitter.com/GwuM62gfbU