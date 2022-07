Λιβύη: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο στο Τομπρούκ - Βίντεο

Πολλά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν ότι οι διαδηλωτές μπήκαν στο κτίριο και το λεηλάτησαν. Στα πλάνα διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός γύρω από το κτίριο, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι, στην πλειονότητά του νεαρής ηλικίας, έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στους γύρω δρόμους.

Άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα μέρος του κτιρίου φλέγεται.

Το κοινοβούλιο ήταν άδειο όταν μπήκαν μέσα οι διαδηλωτές, αφού η σημερινή ημέρα ήταν αργία για τη Λιβύη.

Ένας διαδηλωτής έριξε με μπουλντόζα την πύλη της περιβόλου του κτιρίου, διευκολύνοντας την είσοδο των υπολοίπων στον χώρο. Αυτοκίνητα βουλευτών που ήταν σταθμευμένα εκεί πυρπολήθηκαν.

Λίγο αργότερα έφτασαν και άλλα μηχανήματα έργου και άρχισαν να ξηλώνουν ορισμένα τμήματα των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.

Άλλοι διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν τις πράσινες σημαίες του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι, πέταγαν στον αέρα έγγραφα που βρήκαν στα γραφεία.

Εδώ και πολλές ημέρες στη Λιβύη σημειώνονται πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και το πρόβλημα επιδεινώνεται λόγω του αποκλεισμού πολλών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, με φόντο τις διαφωνίες των δύο αντιπάλων κυβερνήσεων.

«Θέλουμε φως», φώναζαν οι διαδηλωτές.

