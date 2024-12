Λιβύη: Διυλιστήριο-κλειδί ανέστειλε τη λειτουργία του εξαιτίας μαχών

Κατασκευασμένο το 1974, το διυλιστήριο στη Ζαουίγια, που είναι επίσης λιμένας εισαγωγής-εξαγωγής καυσίμων, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, έπειτα από αυτό της Ρας Λανούφ (βόρεια), με δυναμικότητα διύλισης 120.000 και πλέον βαρελιών την ημέρα.

Η ΕΕΠ ανακοίνωσε την αναστολή της παραγωγής κηρύσσοντας «κατάσταση ανωτέρας βίας και εκτάκτου ανάγκης τρίτου επιπέδου (σ.σ. του υψηλότερου), μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε δεξαμενές στο διυλιστήριο στη Ζαουίγια τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Δεκεμβρίου».

«Ξέσπασαν συγκρούσεις με βαριά και ελαφρά όπλα ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες στην περίμετρο του διυλιστηρίου, προκαλώντας σοβαρές πυρκαγιές, που αντιμετωπίστηκαν από το προσωπικό της πολιτικής προστασίας», κατά την ανακοίνωση.

The National Oil Corporation declared a state of force majeure and emergency at Zawiya oil refinery on Sunday after tribal militias from Zawiya city exchanged heavy fire in residential areas and near the refinery causing damage to around four oil reservoirs.

The fighting also… pic.twitter.com/38GlnoulS9