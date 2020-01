Λιβύη: Εκλεισε το αεροδρόμιο της Τρίπολης λόγω απειλών των δυνάμεων του Χαφτάρ

ΠΗΓΗ-ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

«Οποιοδήποτε στρατιωτικό ή πολιτικό αεροσκάφος, ανεξαρτήτως του σε ποιον ανήκει, αν πετάει πάνω από την πρωτεύουσα θα καταστρέφεται» , πρόσθεσε.

Ο Μισμάρι κατηγόρησε τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) ότι χρησιμοποιεί το διεθνές αεροδρόμιο Μιτίγκα για στρατιωτικούς σκοπούς και το έχει μετατρέψει σε βάση των τούρκων στρατιωτικών που έστειλε η Άγκυρα για να την υποστηρίξει.

Libya's Mitiga airport authorities said late Wednesday they were suspending air traffic “until further notice” after Khalifa Haftar’s spokesman threatened to attack planes flying over the city https://t.co/a7Y6eiiTpN