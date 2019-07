Λιβύη: Ο στρατάρχης Χάφταρ υπόσχεται «άμεσα» νίκη των δυνάμεών του στην Τρίπολη

«Ο εχθρός», συνέχισε, χαρακτηρίζεται από «βαρβαρότητα» και ασκεί «τυραννία» που «δεν έχουν σύγκριση», αλλά, συμπλήρωσε απευθυνόμενος στους άνδρες του, «καταφέρατε να τον τσακίσετε και θα μπορέσετε σύντομα να τον εξολοθρεύσετε έπειτα από τόση αναμονή».

Φορώντας λευκή στρατιωτική στολή με δεκάδες παράσημα στο στήθος, ο στρατάρχης Χάφταρ απευθύνθηκε στις δυνάμεις του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) για να τις εμψυχώσει να συνεχίσουν την «πορεία τους προς την Τρίπολη» προτρέποντάς τις να μην στοχοθετούν κατοίκους αλλά να είναι «ανελέητες» έναντι όσων παίρνουν τα όπλα για να εμποδίσουν την είσοδο των στρατευμάτων του στην Τρίπολη.

Libyan National Army commander Khalifa Haftar said that his forces are close to “raising the banner of victory” over the capital Tripoli, where fierce clashes against the Government of National Accord have been ongoing for nearly four months.https://t.co/OWEBRVxufu