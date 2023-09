Λιβύη: Περισσότεροι από 2.300 νεκροί, 10.000 αγνοούμενοι και χιλιάδες τραυματίες από τις πλημμύρες - Βίντεο

Σε άλλες πόλεις και κοινότητες της ανατολικής Λιβύης σκοτώθηκαν τουλάχιστον 65 άνθρωποι, πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της αντίπαλης κυβέρνησης που εδρεύει στα ανατολικά έκαναν λόγο για «χιλιάδες» νεκρούς στην Ντέρνα, μια πόλη 100.000 κατοίκων. Ο Ερυθρός Σταυρός είπε ότι ο απολογισμός θα είναι «τεράστιος».

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, τα δύο κυριότερα φράγματα στον μικρό ποταμό Ουάντι Ντέρνα υποχώρησαν τη νύχτα της Κυριακής με την Δευτέρα, με αποτέλεσμα τεράστια κύματα λάσπης να καταστρέψουν γέφυρες και να παρασύρουν κτίρια, μαζί με τους ενοίκους τους, στις δύο όχθες του ποταμού που εκβάλλει στη Μεσόγειο.

