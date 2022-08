Λιβύη: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 87 τραυματίες από τις συγκρούσεις αντιπάλων παρατάξεων στην Τρίπολη

Έξι νοσοκομεία της Τρίπολης έγιναν στόχος σε αυτές τις συγκρούσεις που εγείρουν φόβους για έναν νέο πόλεμο στη Λιβύη, όπου ήδη η κατάσταση είναι χαοτική, με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις να διεκδικούν την εξουσία. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε νωρίτερα ότι τα ασθενοφόρα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στις ζώνες των συγκρούσεων, κάνοντας λόγο για «εγκλήματα πολέμου».

Clashes continue meanwhile as the population grows disaffected and outraged at armed groups, authorities and the "international community". pic.twitter.com/Q1rWPGNR8p

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, οι συγκρούσεις που ξέπασαν τη νύχτα μεταξύ αντιπάλων παρατάξεων συνεχίζονταν μέχρι και το απόγευμα σήμερα και επεκτάθηκαν και σε άλλες συνοικίες της πόλης.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο ηθοποιός Μουστάφα Μπαράκα, που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα και σκοτώθηκε, μετέδωσε το πρακτορείο Laba.

Με βάση φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ταραχές είναι μεγάλες: αυτοκίνητα απανθρακώθηκαν και κτίρια πυρπολήθηκαν ή γαζώθηκαν από σφαίρες.

Η κυβέρνηση του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, που εδρεύει στην Τρίπολη, επέρριψε την ευθύνη για τις συγκρούσεις στους υποστηρικτές της αντίπαλης κυβέρνησης του Φάτι Μπασάγα, ο οποίος στηρίζεται από τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Η κυβέρνηση της Τρίπολης κατηγόρησε τον Μπασάγα, ο οποίος προσωρινά εδρεύει στη Σύρτη, ότι «έθεσε σε εφαρμογή τις απειλές του» να καταλάβει την πρωτεύουσα. Το γραφείο Τύπου του Μπασάγα, από την πλευρά του, είπε ότι η «παράνομη» κυβέρνηση της Τρίπολης προσπαθεί «να γατζωθεί στην εξουσία», ενώ διέψευσε ότι διεξάγεται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μεταξύ τους για την επίτευξη συμφωνίας.

WATCH: Gunfight is going on between local groups in Tripoli, Libya. The violence comes in the wake of a build-up of rival forces in the city over the past week as tensions between rival factions escalate. #Tripoli#Libyapic.twitter.com/PFAJE089MD