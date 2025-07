Linda Yaccarino: Παραιτήθηκε η CEO του «Χ» - Real.gr

Την παραίτησή της από τη θέση της CEO του Χ ανακοίνωσε η Linda Yaccarino, έπειτα από δύο χρόνια στο συγκεκριμένο πόστο.

Παρελθόν από το «Χ» αποτελεί πια η Λίντα Γιακαρίνο (Linda Yaccarino), καθώς η διευθύνουσα σύμβουλος της δημοφιλούς πλατφόρμας, που ανήκει στον Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε την παραίτησή της.

Η Γιακαρίνο έχει αναλάβει τον ρόλο της από τον Ιούνιο του 2023.

Σε ανάρτησή της, ανέφερε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει μετά από “δύο καταπληκτικά χρόνια” και δήλωσε ότι είναι “εξαιρετικά ευγνώμων” στον Μασκ που “μου εμπιστεύτηκε την ευθύνη της προστασίας της ελευθερίας του λόγου, της αναστροφής της εταιρείας και της μετατροπής του Χ σε Everything App”.

Η Λίντα Γιακαρίνο, πρώην επικεφαλής της διαφημιστικής στρατηγικής στην NBCUniversal, εντάχθηκε στο Χ, πρώην Twitter, σε μία περίοδο αναταραχής με τους διαφημιστές να εγκαταλείπουν την πλατφόρμα και τον Μασκ να απολύει τεράστιο αριθμό υπαλλήλων.

«Όταν ο Ίλον Μασκ και εγώ μιλήσαμε για πρώτη φορά για το όραμά του για το X, ήξερα ότι θα ήταν η ευκαιρία της ζωής μου να πραγματοποιήσω την εξαιρετική αποστολή αυτής της εταιρείας».

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025