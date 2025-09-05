Λισαβόνα: Επιβεβαιώθηκαν οι εθνικότητες και των 16 θυμάτων από την τραγωδία - Real.gr

Έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στο τελεφερίκ.

Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της ζει η Λισαβόνα, που θρηνεί τον χαμό 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 22, στον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ της πόλης. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένα από τα καλώδια που συγκρατούσαν το βαγόνι, έσπασε.

Σύμφωνα τις τοπικές αρχές μάλιστα, επιβεβαιώθηκαν οι εθνικότητες και των 16 θυμάτων. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πέντε Πορτογάλοι, τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Ελβετός, ένας Ουκρανός, ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος.

Σύμφωνα με το Γραφείο Πρόληψης και Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, η συλλογή στοιχείων από τον τόπο της καταστροφής ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έρευνες εντείνονται και οι ανάγκη για απαντήσεις γίνεται επιτακτική. Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο θραύσης του συρματόσχοινου, κάτι που οι ειδικοί αποδίδουν στο λεγόμενο «φαινόμενο κόπωσης». Πρόκειται για μια σταδιακή φθορά, δεδομένου ότι το τελεφερίκ Γκλόρια τα τελευταία χρόνια ήρθε αντιμέτωπο με την τριπλάσια αύξηση του αριθμού των επιβατών στη γραμμή του (περισσότεροι από 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο).

Η δημοτική εταιρεία μεταφορών Carris, δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης.

Σύμφωνα με αποκάλυψη τοπικής εφημερίδας OBSERVADOR μάλιστα, την ημέρα του δυστυχήματος είχε γίνει έλεγχος στο τελεφερίκ, ο όποιος διήρκεσε 30 λεπτά.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό, ότι όποιος επιθεώρησε τον ανελκυστήρα της Γκλόρια το πρωί του ατυχήματος, δεν αντιλήφθηκε κανένα πρόβλημα.

Ο πρόεδρος της υπεύθυνης δημοτικής εταιρίας Carris, θεωρεί ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς και υποσχέθηκε ότι τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας, θα ανακοινωθούν σύντομα.