Ληστεία Λούβρου: Στο dark web μέρος της λείας - «Χρόνια υποεκτίμηση κινδύνου» - Real.gr

Ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας, φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας BILD, να έχει λάβει στο dark web (όπου συνηθίζεται να γίνονται παράνομες συναλλαγές), κάποια από τα κλεμμένα κοσμήματα της μεγάλης ληστείας στο μουσείο του Λούβρου.

Το δημοσίευμα της Bild αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μετά τη θρυλική ληστεία του Λούβρου στο Παρίσι, επτά ύποπτοι έχουν συλληφθεί. Ωστόσο, τα κλεμμένα κοσμήματα παρέμεναν αγνοούμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, η ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας CGI Group φέρεται να έχει λάβει κάποια από τα κλεμμένα κοσμήματα μέσω του dark web».

Εν τω μεταξύ, από τους συνολικά επτά συλληφθέντες έως τώρα στην υπόθεση, τρεις πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των τεσσάρων βασικών δραστών που φέρονται να εισέβαλαν στο μουσείο στις 19 Οκτωβρίου. Οι άλλοι τέσσερις ύποπτοι είναι άτομα «που μπορούν να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το έγκλημα», σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Το βράδυ της Τετάρτης (29/10), οι ερευνητές συνέλαβαν συνολικά πέντε υπόπτους ενώ δύο ακόμη (ηλικίας 34 και 39 ετών) είχαν ήδη συλληφθεί το προηγούμενο Σάββατο. Νέες λεπτομέρειες για αυτούς τους δύο υπόπτους ήρθαν τώρα στο φως. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», ένας από τους άνδρες (ο 34χρονος) είναι άνεργος Αλγερινός. Είπε στους ερευνητές ότι είχε εργαστεί στο παρελθόν στην αποκομιδή απορριμμάτων και σαν διανομέας. Έχει ιστορικό παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έχει προηγούμενη καταδίκη για κλοπή.

Ο δεύτερος ύποπτος (ο 39χρονος) λέγεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερο ποινικό μητρώο. Σε συνέντευξη Τύπου, η εισαγγελέας Λορ Μπεκουά ανακοίνωσε ότι ο οδηγός ταξί, ο οποίος δεν είχε σχετική άδεια, ήταν διαβόητος για σοβαρές ληστείες. Μία από αυτές τις ληστείες οδήγησε στο να τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση. Επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Νοέμβριο για να απαντήσει στις κατηγορίες για υλικές ζημιές. Υπάρχει επίσης ο ισχυρισμός ότι ένα όχημα χρησιμοποιήθηκε ως πολιορκητικός κριός.

Και οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τέσσερις κύριους δράστες, φέρεται να έχουν ομολογήσει εν μέρει το έγκλημα. Σύμφωνα με την «Le Figaro», θεωρούνται ύποπτοι ως τα άτομα που φορούν κίτρινα γιλέκα και εισέβαλαν στην Πινακοθήκη Απόλλων. Ο 39χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε γωνιακό τροχό για να σπάσει τις προθήκες, σύμφωνα με το άρθρο. Το DNA του βρέθηκε στις κατεστραμμένες προθήκες και σε αντικείμενα που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Οι άλλοι πέντε ύποπτοι που συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης ανακρίνονται. Ο ένας πιστεύεται ότι είναι οδηγός που διέφυγε με σκούτερ.

Υπουργός Πολιτισμού Γαλλίας: «Χρόνια υποεκτίμηση κινδύνου»

Μια «χρόνια, δομική υποεκτίμηση του κινδύνου εισβολών και κλοπής» άφησε το Λούβρο εκτεθειμένο για πάνω από 20 χρόνια στο είδος της ληστείας που βίωσε το μουσείο αυτόν τον μήνα, δήλωσε την Παρασκευή η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί.

Τα κενά ασφαλείας συνέβαλαν στη θρασύτατη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, κατά την οποία τέσσερις κουκουλοφόροι κλέφτες διέφυγαν με οκτώ πολύτιμα κομμάτια αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων από την γκαλερί Apollo του μουσείου, όπου στεγάζονται τα Κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Προκαταρκτική έκθεση για την κλοπή διαπίστωσε ανεπαρκή εξοπλισμό ασφαλείας, κακή οργάνωση και απαρχαιωμένα πρωτόκολλα στο μουσείο, ανέφερε η Ντατί στο TF1 TV. «Οι συσκευές όπως ήταν εγκατεστημένες, ο συναγερμός και οι συσκευές ασφαλείας όπως ήταν εγκατεστημένες την ημέρα της κλοπής στο Μουσείο του Λούβρου, λειτούργησαν σωστά», αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει τη ληστεία, καθώς η ασφάλεια «δεν ήταν προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι το μουσείο θα εισαγάγει πρόσθετη ασφάλεια μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένων συσκευών κατά της εισβολής και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατά της πρόσκρουσης οχημάτων σε κοντινούς δημόσιους δρόμους.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρς, δήλωσε στους γερουσιαστές την περασμένη εβδομάδα ότι είχε υποβάλει την παραίτησή της μετά την ληστεία, αλλά η Ντατί δεν την έκανε δεκτή.

Η Ντε Καρς μίλησε για την «απογοήτευση και την έκπληξή» της για την κατάσταση του Λούβρου, του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, όταν μετακόμισε εκεί από το Μουσείο Ορσέ – την έδρα των Γάλλων ιμπρεσιονιστών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Bild, Le Figaro, Le Parisien, Guardian, Reuters