Ληστεία στο Λούβρο: Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε κοντά στο μουσείο - Real.gr

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κοσμήματα που κλάπηκαν σήμερα στη διάρκεια θεαματικής ληστείας στο Λούβρο, βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Πολύτιμα αντικείμενα κλάπηκαν σήμερα το πρωί από την Γκαλερί του Απόλλωνα του Λούβρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ