Λιθουανία: Θα εκπαιδεύσει παιδιά στη χρήση drone για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από τη Ρωσία - Real.gr

Λιθουανοί μαθητές θα διδαχθούν πώς να κατασκευάζουν και να χειρίζονται drones στο πλαίσιο των προσπαθειών της μικρής χώρας της Βαλτικής να αναπτύξει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μελλοντική απειλή από τη Ρωσία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Σε μια κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Άμυνας και Παιδείας, η κυβέρνηση δήλωσε ότι ελπίζει να διδάξει σε περισσότερους από 22.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, δεξιότητες χειρισμού drones στο πλαίσιο μιας προσπάθειας «επέκτασης της εκπαίδευσης πολιτικής αντίστασης».

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με μαθητές τρίτης και τέταρτης τάξης, ηλικίας οκτώ έως 10 ετών, να μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να πετούν απλά drones. Οι μαθητές λυκείου θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν εξαρτήματα drones και θα μαθαίνουν πώς να κατασκευάζουν και να πετούν προηγμένα drones.

Όπως και οι γείτονές της, η Εσθονία και η Λετονία, η Λιθουανία, μια χώρα 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων που συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας, βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή για πόλεμο από την πλήρη εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Η Υπουργός Άμυνας Ντόβιλε Σακαλιένε δήλωσε: «Σχεδιάζουμε να αποκτήσουν 15.500 ενήλικες και 7.000 παιδιά δεξιότητες ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών έως το 2028. Τον Σεπτέμβριο, θα ανοίξουμε κέντρα ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Γιόναβα, την Ταουράγκε και την Κενταϊνιάι, και θα ανοίξουμε έξι ακόμη κέντρα εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε άλλες περιοχές της Λιθουανίας έως το 2028».

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από την Ένωση Λιθουανών Τυφεκιοφόρων σε συνεργασία με την Λιθουανική Υπηρεσία Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, η οποία θα εκπαιδεύσει παιδιά από δημοτικά και γυμνάσια.

Ο Τόμας Γκοντλιάουσκας, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας της Λιθουανίας, δήλωσε ότι η εκπαίδευση θα λάβει τη μορφή εξωσχολικών μαθημάτων που θα εμβαθύνουν τον «τεχνικό αλφαβητισμό» των παιδιών.

Η Λιθουανία έχει αυξήσει την εστίασή της στην τεχνολογία drones, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για την καταπολέμηση drones πέρα από τα σύνορά της, μετά από δύο περιστατικά τον Ιούλιο, όταν δύο ύποπτα ρωσικά drones πέρασαν από τη Λευκορωσία στο λιθουανικό έδαφος.