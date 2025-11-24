Λιθουανία: Το αεροδρόμιο του Βίλνιους άνοιξε ξανά ύστερα από περιστατικό με μπαλόνια - Real.gr

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξανάρχισε να λειτουργεί αφού έκλεισε προσωρινά δύο φορές στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε λόγω μπαλονιών που κινούνταν προς τον εναέριο χώρο του, προκαλώντας την εκτροπή ορισμένων εισερχόμενων πτήσεων σε άλλες πόλεις.

Η ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία έχει επανειλημμένως αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα τους τελευταίους μήνες μετά τη θέαση και τη διείσδυση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) σε εναέριους χώρους, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε αεροδρόμια στην Κοπεγχάγη και τις Βρυξέλλες, ενώ η προσωρινή αυτή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου του Βίλνιους ήταν η ένατη στην οποία προβαίνει ο αερολιμένας της λιθουανικής πρωτεύουσας από τις αρχές Οκτωβρίου.

Η Λιθουανία δηλώνει ότι τα προβλήματα αυτά προκλήθηκαν από μετεωρολογικά αερόστατα που μετέφεραν λαθραία τσιγάρα από τη γειτονική Λευκορωσία και κατηγορεί τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι επιτρέπει την πρακτική αυτή, την οποία χαρακτηρίζει μορφή «υβριδικής επίθεσης».

«Οι περιορισμοί όσον αφορά τον εναέριο χώρο ήρθησαν στις 24 Νοεμβρίου γύρω στις 03:25» τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Αργά χθες, Κυριακή, το αεροδρόμιο είχε ανακοινώσει ότι οι επιχειρήσεις του διαταράχθηκαν λόγω «χαρακτηριστικών ενδείξεων μπαλονιών που κινούνται προς την κατεύθυνση του Αεροδρομίου του Βίλνιους», και ότι αυτό αναμενόταν να ξανανοίξει στη 01:30 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος σήμερα.

Ωστόσο στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι εισήγαγε και πάλι προσωρινά περιορισμούς στη 01:40 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος σήμερα εξαιτίας μπαλονιών που κινούνταν προς τον εναέριο χώρο του.

Η Λιθουανία έκλεισε τον περασμένο μήνα και τα δύο σημεία διέλευσης στα σύνορά της με τη Λευκορωσία αντιδρώντας στα περιστατικά με τα μπαλόνια, αλλά ανακοίνωσε το εκ νέου άνοιγμά τους την περασμένη εβδομάδα καθώς οι διακοπές της εναέριας κυκλοφορίας έδειχναν να έχουν σταματήσει.

Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη», κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή σιδηρού παραπετάσματος.