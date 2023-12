Λιθουανία: Επιστήμονες χρησιμοποίησαν αποτσίγαρα για να παράγουν βιοντίζελ

Σύμφωνα με πληροφορίες του InterestingEngineering, ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Κάουνας (KTU) και του Λιθουανικού Ινστιτούτου Ενέργειας (LEI) ενσωμάτωσαν στη διαδικασία παραγωγής ένα υποπροϊόν της ανακύκλωσης των αποτσίγαρων, την τριακετίνη.

«Η τριακετίνη, μια βασική ένωση που χρησιμοποιείται στην παραγωγή βιοντίζελ, υπάρχει σε αφθονία στα φίλτρα των τσιγάρων», εξηγεί ο Σάμι Γούσεφ, επικεφαλής ερευνητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Σχεδιασμού του KTU.

Οι επιστήμονες διεξήγαγαν πειράματα χρησιμοποιώντας πυρόλυση – μια διαδικασία θερμικής αποσύνθεσης- για να εξάγουν πολύτιμα συστατικά από τα αποτσίγαρα. Η διαδικασία, η οποία διεξήχθη σε διαφορετικές θερμοκρασίες, απέδωσε λάδι, κάρβουνο και αέριο, με την περιεκτικότητα σε λάδι να είναι ιδιαίτερα πλούσια σε τριακετίνη.

Αυτή η καινοτόμος μέθοδος αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποτσίγαρων και αξιοποιεί τα συστατικά τους για πρακτικές εφαρμογές. Ο πορώδης άνθρακας, ο οποίος είναι εμπλουτισμένος με ασβέστιο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε λιπάσματα, στην επεξεργασία λυμάτων και σε εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας. Εν τω μεταξύ, το αέριο που εξάγεται μπορεί να αποτελέσει πηγή ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας.

Αξιοποιώντας την επεξεργασία με πυρόλυση, οι ερευνητές οραματίζονται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που περιλαμβάνει τη συλλογή αποβλήτων, την ανακύκλωσή τους και μια μετασχηματιστική προσέγγιση για την επαναχρησιμοποίησή τους.

Η μελέτη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη παραγωγή βιώσιμων καυσίμων, προσφέροντας μια πρωτοποριακή λύση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενώ παράλληλα διερευνά νέους δρόμους στη διαχείριση των αποβλήτων. Όπως τονίζει ο ερευνητής του KTU Γουσέφ, η ομάδα θα συνεχίσει να διερευνά περαιτέρω δυνατοτήτες αξιοποίησης των αποβλήτων τσιγάρων, ανοίγοντας το δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

