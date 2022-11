Λιθουανία: «Κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευθεί»

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα τόνισε απόψε πως «κάθε σπιθαμή εδάφους (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευθεί». «Η Λιθουανία είναι σε στενή επαφή με την φίλη Πολωνία. Η Λιθουανία εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη της προς την Πολωνία. Κάθε σπιθαμή εδάφους (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευθεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions.

Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania ???? stands in strong solidarity with Poland ????.

Every inch of #NATO territory must be defended!