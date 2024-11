Λιθουανία: Συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους - Ενας νεκρός

UPDATE: At least 1 dead, 2 injured after DHL cargo plane crashes into residential building in Liepkalnis, Lithuania, setting massive fire; pilot freed from cockpit, local media reports. pic.twitter.com/rUputrozKu

Το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL, προερχόταν από τη Λειψία και έπεσε πάνω σε μια κατοικία, δήλωσε εκπρόσωπος του κυβερνητικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων. Όλοι οι κάτοικοι της κατοικίας επέζησαν, πρόσθεσε.

A DHL Boeing 737 freighter travelling from Leipzig, Germany, to Vilnius Airport (VNO), has crashed near Liepkalnis Hill, located along the approach path to the airport's runway. #Lithuaniapic.twitter.com/x3Mt4RcQvL