Λίβανος: 15 νεκροί από κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό - Real.gr

Λίβανος: 15 νεκροί από κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό
Λίβανος: 15 νεκροί από κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

17:15, 09/02/2026


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στους 15 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση χθες δύο εφαπτόμενων κτιρίων στην Τρίπολη του Λιβάνου, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε νεότερο απολογισμό της καταστροφής.

Ο Ιμάντ Χράις τόνισε ότι οι ομάδες διάσωσης διέσωσαν οκτώ ανθρώπους που εντοπίστηκαν κάτω από τα ερείπια των κτιρίων στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Τρίπολης ο οποίος μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.



