Λίβανος: Ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ προειδοποιεί την κυβέρνηση να μην επεκτείνει τις προσπάθειές της να την αφοπλίσει - Real.gr

Ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ προειδοποίησε την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι, αν συνεχίσει τις προσπάθειες να αφοπλίσει το κίνημα σε όλη τη χώρα, θα προκληθεί χάος και πιθανόν θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος, σύμφωνα με δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η λιβανέζικη οργάνωση.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση «της πρώτης φάσης» του σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, την περιοχή μεταξύ της μεθορίου με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, πιο βόρεια.

Ο στρατός είχε ορίσει προθεσμία ως το τέλος του 2025 για την εκκαθάριση του νότιου Λιβάνου, που συνορεύει με το Ισραήλ, από τα όπλα που δεν ανήκουν σε κρατικές οντότητες, προτού προχωρήσει σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η Χεζμπολάχ ενεπλάκη σε πόλεμο με το Ισραήλ που τελείωσε με την υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας το 2024.

Μεταξύ των όρων της εκεχειρίας αυτής είναι ότι μόνο οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου επιτρέπεται να φέρουν όπλα. Ωστόσο η Χεζμπολάχ, αν και βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ, αρνείται να παραδώσει τα όπλα της στην υπόλοιπη χώρα.

Η λιβανέζικη οργάνωση επιμένει ότι η συμφωνία αφορά μόνο τον νότιο Λίβανο και αρνείται να παραδώσει τα όπλα της στην υπόλοιπη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό μέσο RT ο Μαχμούντ Κμάτι, ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι αν ο Λίβανος επιδιώξει να επεκτείνει το κρατικό μονοπώλιο στα όπλα πιο βόρεια, αυτό θα είναι «το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει διαπράξει το κράτος».

«Ο δρόμος που ακολουθεί η κυβέρνηση και οι κρατικοί θεσμοί του Λιβάνου θα οδηγήσουν τη χώρα στην αστάθεια, το χάος και πιθανόν στον εμφύλιο πόλεμο», τόνισε ο Κμάτι, αν και πρόσθεσε ότι το κίνημα δεν θα συρθεί σε αντιπαράθεση με τον λιβανέζικο στρατό.

Στο μεταξύ, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει την απόσυρση των δυνάμεων του Ισραήλ από το λιβανέζικο έδαφος, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να έχει υπό την κατοχή του πέντε στρατηγικά σημεία κοντά στα σύνορα. Παράλληλα διεξάγει πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τη σιιτική οργάνωση ότι επιδιώκει να επανεξοπλιστεί, ενώ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αφοπλισμού που διεξάγει ο λιβανέζικος στρατός.

«Δεν θα υπάρξουν δηλώσεις ή διάλογος για οποιαδήποτε κατάσταση βόρεια του ποταμού Λιτάνι προτού το Ισραήλ αποσυρθεί εντελώς από το λιβανέζικο έδαφος, απελευθερώσει τον νότο και τους κρατούμενους και σταματήσει τις παραβιάσεις του εις βάρος του Λιβάνου», σημείωσε ο Κμάτι.

Το Ισραήλ από την πλευρά του κρίνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ ανεπαρκείς και εντείνει τις πιέσεις του, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να κλιμακώσει τα πλήγματά του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters