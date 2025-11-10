Λίβανος: Ένας νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα σε βασική οδική αρτηρία - Real.gr

Ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα το πρωί σε ισραηλινό πλήγμα κατά αυτοκινήτου που κυκλοφορούσε στην οδική αρτηρία που συνδέει τις κύριες πόλεις του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, τη στιγμή που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στον τομέα αυτόν.

Το πλήγμα έγινε ύστερα από ένα σαββατοκύριακο στη διάρκεια του οποίου πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα του Ισραήλ, το οποίο ενέτεινε προσφάτως τις επιθέσεις του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί πως επανεξοπλίζεται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «ισραηλινό πλήγμα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Μπαϊσαριγέ στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο».

Δημοσιογράφος του AFP είδε ένα αυτοκίνητο που είχε καεί στον δρόμο ανάμεσα στη Σιδώνα, κύρια πόλη του νοτίου Λιβάνου, και την Τύρο, νοτιότερα. Διασώστες συνέλεγαν ανθρώπινα μέλη εν μέσω τεράστιας κυκλοφοριακής συμφόρησης σε αυτόν τον πολυσύχναστο δρόμο.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε δύο ξεχωριστά πλήγματα στον νότιο Λίβανο και άλλοι τρεις το Σάββατο.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 έπειτα από πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει τακτικά επιθέσεις κατά των προπυργίων του φιλοϊρανικού κινήματος στον Λίβανο, κατηγορώντας το ότι επιδιώκει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

Το φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τον πρόσφατο πόλεμο με το Ισραήλ και οι ΗΠΑ αύξησαν τις πιέσεις στις λιβανικές αρχές για να το αφοπλίσει, πράγμα που αρνείται το ίδιο να κάνει.