Λίβανος: Η UNIFIL κατήγγειλε «σοβαρή επίθεση» εναντίον του προσωπικού της από ισραηλινά drones - Real.gr

Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) κατήγγειλε ότι ισραηλινά drones έριξαν χθες, Τρίτη, τέσσερις βομβίδες κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν κυανόκρανοι οι οποίοι εργάζονταν για την απομάκρυνση οδοφραγμάτων που εμπόδιζαν την πρόσβαση σε θέση του ΟΗΕ.

«Χθες το πρωί drones του ισραηλινού στρατού έριξαν τέσσερις βομβίδες κοντά σε κυανόκρανους» κοντά στη Μπλε Γραμμή, τη γραμμή οριοθέτησης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανέφερε η UNIFIL σε ανακοίνωσή της.

«Πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές επιθέσεις εναντίον προσωπικού της UNIFIL μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών τον περσινό Νοέμβριο», πρόσθεσε, αν και δεν αναφέρθηκε σε τραυματισμούς.

Μία από τις βομβίδες έπεσε σε απόσταση 20 μέτρων από το προσωπικό και οχήματα του ΟΗΕ και τρεις σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.

Η UNIFIL τόνισε ότι ο στρατός του Ισραήλ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις εργασίες που θα πραγματοποιούσαν οι κυανόκρανοι στην περιοχή, νοτιοανατολικά του χωριού Μαρουάχιν.