Λίβανος: Οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν την παράταση της θητείας της δύναμης του ΟΗΕ - Real.gr

Περίπου 10.800 κυανόκρανοι, η θητεία των οποίων λήγει την Κυριακή, 31 Αυγούστου, επιτηρούν μαι ουδέτερη ζώνη ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο από τον Μάρτιο του 1978.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκρίνουν την παράταση για έναν χρόνο της θητείας της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο, που λήγει στα τέλη του μηνός, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ.

Χθες, Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνέχισε τις συζητήσεις για το μέλλον της δύναμης διατήρησης της ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών στον νότιο Λίβανο (Finul), την παράταση κατά έναν χρόνο της θητείας της οποίας επιθυμούν το Παρίσι και η Βηρυτός, αλλά προσκρούει στην αντίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

“Η θέση των ΗΠΑ είναι πως θα παρατείνουμε για έναν χρόνο”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπάρακ, έπειτα από συνάντηση με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, υπογραμμίζοντας πως η δύναμη αυτή κοστίζει “ένα δισεκατομμύριο δολάρια τον χρόνο”.

Η ψηφοφορία που επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί χθες βράδυ στο ΣΑ, αναβλήθηκε, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται, δήλωσαν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο στον ΟΗΕ.

Σχέδιο κειμένου, που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, προτείνει παράταση της παρουσίας της Finul έως τις 31 Αυγούστου 2026, εκφράζοντας παράλληλα “την πρόθεση (του Συμβουλίου) να εργαστεί για αποχώρηση της Finul, έτσι ώστε μόνο η λιβανέζικη κυβέρνηση να διασφαλίζει την ασφάλεια στο νότιο τμήμα” της χώρας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος είπε επίσης ότι ο Λίβανος θα παρουσιάσει ένα σχέδιο στις 31 Αυγούστου προκειμένου να πείσει τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί.

Το Ισραήλ θα δώσει μια αντιπρόταση όταν λάβει το σχέδιο του Λιβάνου, είπε ο Μπάρακ.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ είπε πως το σχέδιο που ετοιμάζει ο Λίβανος δεν θα περιλαμβάνει κατ΄ανάγκην στρατιωτική δράση προκειμένου να πειστεί η Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της.

“Ο λιβανέζικος στρατός και η κυβέρνηση δεν λένε ότι θα πάνε σε πόλεμο. Μιλάνε για το πώς θα πείσουν τη Χεζμπολάχ να παραδώσει αυτά τα όπλα”, είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε τη λιβανέζικη κυβέρνηση να μην αντιπαρατεθεί με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση, λέγοντας ότι “δεν θα υπάρξει ζωή” στον Λίβανο αν το κάνει.

Η Χεζμπολάχ αποδυναμώθηκε σοβαρά από έναν πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο χρόνο κατά τον οποίο πολλοί ηγέτες της οργάνωσης σκοτώθηκαν. Συμφωνία ειρήνης που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ η οποία έθεσε τέλος στη σύγκρουση απαιτεί από το κράτος του Λιβάνου να αφοπλίσει τις ένοπλες οργανώσεις.

Ο Κάσεμ είπε πως η Χεζμπολάχ και η σύμμαχός της Αμάλ ανέστειλαν τις διαδηλώσεις κατά της πρωτοβουλίας αφοπλισμού που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, δημιουργώντας χώρο για διάλογο με την κυβέρνηση, όμως τυχόν διαδηλώσεις στο μέλλον μπορεί να θέσουν στο στόχαστρο την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ επεσήμανε ότι θα μειώσει τη στρατιωτική παρουσία του στον Λίβανο αν οι Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις λάβουν μέτρα για να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.